Назначен зампрокурора Курской области

Старший советник юстиции Сергей Кочергин работает в прокуратуре с 1993 года. Занимал должности следователя районной прокуратуры и следователя по особо важным делам, районного прокурора в Саратовской области, был следователем по особо важным делам управления генпрокуратуры в ЦФО. В последнее время работал в прокуратуре Костромской области.