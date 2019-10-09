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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Назначен зампрокурора Курской области

Генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал приказ о назначении Сергея Кочергина заместителем прокурора Курской области Алексея Цуканова, сообщает надзорное ведомство. Ранее господин Кочергин был первым замом прокурора Костромской области.

Старший советник юстиции Сергей Кочергин работает в прокуратуре с 1993 года. Занимал должности следователя районной прокуратуры и следователя по особо важным делам, районного прокурора в Саратовской области, был следователем по особо важным делам управления генпрокуратуры в ЦФО. В последнее время работал в прокуратуре Костромской области.

Сергей Калашников


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