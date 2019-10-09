На Уралмашзаводе прокомментировали возможность жилой застройки своей территории

Согласно проекту генплана Екатеринбурга до 2035 года, размещенному на сайте горадминистрации, власти города планируют застроить территорию Уралмашзавода объектами «жилищно-гражданского и общественно-делового назначения». Также предлагается построить три меридиональные магистральные улицы через территорию завода.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что сейчас такая возможность — «лишь идея». «Администрация Екатеринбурга опубликовала проект генплана для его обсуждения общественностью. И высвобождение земельных участков, принадлежащих Уралмашзаводу, для развития общественного пространства — лишь идея, которая сейчас находится на стадии обсуждения. У Уралмашзавода есть свободные площади, и мы рассматриваем разные варианты их использования — от размещения производственных мощностей сторонних компаний до продажи застройщикам»,— заявили там.

В планах администрации по развитию района также продление улицы Машиностроителей и Ярославской, строительство продолжения автодороги «Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов» и транспортно-пересадочного узла на пересечении с улицей Донбасской, строительство участка Срединного кольца. Помимо этого, планируется благоустроить существующие общественные пространства и сформировать сеть велодорожек и пешеходных маршрутов.