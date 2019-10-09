Агрохолдинг «Мирный» построит в Адыгее комплекс по производству козьего молока

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и генеральный директор «Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало подписали инвестиционное соглашение о создании кластера по производству козьего молока, сообщила пресс-служба главы республики. Объем инвестиций составит более 605 млн руб., кластер будет включать молочно-товарную ферму на 2 тыс. голов дойного стада и мини-завод по переработке козьего молока производительностью до 5 тыс. литров молока в смену.

Для реализации проекта инвестору выделен участок в Майкопском районе у поселка Трехречный площадью 600 га. Предприятие будет выпускать все основные виды молочной и кисломолочной продукции из козьего молока, в том числе и адыгейский сыр. Для запуска первого комплекса заключен договор на поставку 1,5 тыс. коз заанненской породы, обладающей высокой продуктивностью, поставка первой партии животных намечена на ноябрь текущего года.

По мнению Мурата Кумпилова, спрос на козье молоко в России растет, при этом основная часть продуктов из козьего молока обеспечивается за счет импорта. «Мы заинтересованы в этом крупном и важном инвестиционном проекте, реализация которого положит начало созданию новой отрасли в сельском хозяйстве региона», – отметил Мурат Кумпилов.

Анна Перова, Краснодар

Анна Перова, Краснодар