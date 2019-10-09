В Краснодаре глава строительной фирмы осужден за обман дольщиков на полмиллиарда рублей

Советский районный суд Краснодара вынес приговор директору ООО «Модуль Инвест» Олегу Георгизову и еще четверым сотрудникам фирмы, которые мошенническим путем похитили средства дольщиков более чем на 500 млн руб., сообщила пресс-служба краевого суда. По данным прокуратуры края, от действий злоумышленников пострадали 184 человека. Олег Георгизов отправится в колонию на 7 лет, остальные фигуранты дела получили условные сроки.

По данным суда, с февраля 2011 года по март 2017 года подсудимые привлекли средства юридических и физических лиц для строительства в Краснодаре ЖК «Анит Сити». Заключение договоров и перечисление денежных средств от дольщиков продолжалось и после того, как руководству компании стало достоверно известно о неустойчивом финансовом положении ООО «Модуль Инвест» и о невозможности достроить многоквартирные дома. Средства участников долевого строительства были похищены и потрачены на усмотрение подсудимых, вне целей строительства, признал суд. Жилой комплекс «Анит Сити» до сих пор не достроен.

Анна Перова, Краснодар