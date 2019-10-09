К развитию площадки горнолыжной базы «Чайка» в Самаре подключат частных инвесторов

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары ищет подрядчика для проведения маркетинговых исследований и разработки концепции комплексного развития площадки горнолыжной базы «Чайка» в Красноглинском районе. Стартовая цена контракта составляет 700 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчика определят в ноябре. Работы будут проведены с момента заключения муниципального контракта по 20 декабря. Проведение исследований и разработка концепции предполагаются для привлечения частных инвестиций в муниципальную собственность.

Георгий Портнов