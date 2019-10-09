В ТНС Энерго Кубань назначен новый управляющий директор

В ПАО «ТНС энерго Кубань», являющееся крупнейшим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края и Адыгеи, назначен новый управляющий директор. Им стал Борис Щуров. Ранее он был первым заместителем генерального директора.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго Кубань» зарегистрировано на территории Краснодара в 1993 году. Уставный капитал организации – 10 млн руб. По итогам второго квартала текущего года выручка общества составила 28,8 млрд руб., а чистая прибыль – 27,3 млн руб.

Дмитрий Михеенко