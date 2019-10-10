Киновыходные в стиле фильма «Отель "Гранд Будапешт"»: Гёрлиц и Дрезден Название фильма может ввести путешественника в заблуждение — реально его снимали совсем в других местах

Фильм «Отель "Гранд Будапешт"» киноволшебника Уэса Андерсона увидел свет в 2014 году и мгновенно сорвал аплодисменты зрителей, получил четыре «Оскара» и стал лучшим фильмом года. Фантастическая история из жизни некогда престижного отеля, которая произошла между двумя мировыми войнами, полна интриг, обмана, погонь и, конечно же, любви. В роли вымышленного города Лутца в вымышленной стране Зубровке, где происходит действие картины, выступили Дрезден и саксонский городок Гёрлиц. «Коммерсантъ Стиль» проследовал за месье Густавом и компанией, чтобы отметить несколько мест для европейской прогулки в выходные. Спойлер: в конце есть рецепт пирожного из кондитерской Мендля.

Гёрлиц

Гёрлицкий универмаг

Увы, отеля «Гранд Будапешт» в действительности не существует. Здание, которое мы видим в кадре на фоне гор,— искусно сделанный макет, вдохновленный несколькими реальными отелями в Карловых Варах и Будапеште. А вот множество сцен внутри отеля сняты в атриуме универмага Гёрлица, который можно посетить и сегодня.

Гёрлицкий универмаг — красивейшее здание в центре города, построенное в 1913 году по образу и подобию берлинского универмага Вертхайм. Несколько этажей, стеклянная крыша, зимний сад, великолепные парадные лестницы и грандиозные сияющие люстры — универмаг в стиле ар-нуво поддержал европейскую моду на роскошную торговлю и получил статус одного из главных мест в Гёрлице. После падения Берлинской стены Гёрлицкий универмаг стал медленно угасать, а в 2009 году и вовсе обанкротился.

Лишь в 2013 году предприниматель Винфрид Штекер приобрел здание, чтобы возродить универмаг, и по сей день активно ищет арендаторов и занимается ремонтом помещений. Тем не менее универмаг прекрасно сохранился и открыт для посетителей — нужно лишь посмотреть на интерьер буквально свозь розовые очки, чтобы увидеть лобби «Гранд Будапешта».

Где: An Der Frauenkirche 5–7





Бани Фрайзебад

Автор знакомится с хозяином «Гранд Будапешта» Зеро Мустафой во время принятия ванн. Заметно потрепанные термы — это полузаброшенные бани Фрайзебад. Они сыграли немалую роль в выборе места съемок, поскольку Уэс Андерсон искал именно курортный город, а в Гёрлице нашлись даже термальные бассейны.

Бани были открыты в 1887 году доктором Вальтером Фрайзе, в честь которого и получили свое название. В то время это был самый настоящий спа-комплекс с грязевыми, соляными и травяными ваннами, расулом, а также 15-метровым бассейном, в котором занимались даже профессиональные пловцы. Однако, несмотря на успех и популярность среди местных жителей, проект доктора Фрайзе претерпевал убытки, и бани неоднократно закрывались из-за недостаточного финансирования. После Второй мировой войны комплекс немного оживился, в нем появились сауна, солярий, душевые кабины.

В 1996 году власти Гёрлица окончательно закрыли Фрайзебад из-за аварийного состояния здания. Город не смог выделить должную сумму на ремонт, и с 2009 года Фрайзебад — архитектурный памятник. Заброшенность здания вовсе не отталкивает туристов, а, наоборот, привлекает своей жутковатой романтикой. Поклонники фильма бродят по темным коридорам в поисках ванны, в которой купался Джуд Лоу, а фотографы устраивают в интерьерах комплекса эффектные фотосессии.

Где: Dr. Kahlbaum-Allee 22





Концертный зал Штадтхалле

Зеро Мустафа приглашает Автора на ужин и рассказывает удивительную историю того, как он стал владельцем «Гранд Будапешта». Роль ресторанного зала сыграл дворец культуры Гёрлица — Штадтхалле.

Элегантное модернистское здание Штадтхалле было построено в 1910 году для проведения ежегодного Силезского музыкального фестиваля. Строгие линии фасада органично дополнены изящными маленькими скульптурами и аккуратными башенками, здание производит впечатление грандиозности и значимости. Концертный зал Штадтхалле был рассчитан на 2000 посетителей, его сцены оборудованы для оркестров и органа, а в помещениях располагались ресторан и банкетный зал. В 2005 году Штадтхалле, некогда главный центр искусства и культуры Гёрлица, был закрыт из-за аварийности и нехватки средств.

Как Гёрлицкий универмаг и бани Фрайзебад, Штадтхалле переживает не лучшие времена и находится в ожидании возрождения. Гражданские активисты основали фонд для пожертвований, которые будут направлены на восстановление Штадтхалле. В июне 2018 года государство выделило €18 млн на реконструкцию памятника культуры, которая должна завершиться к 2024 году.

Где: Postplatz 13





Дрезден

Молочный магазин Пфунда

Юный Зеро приходит в кондитерскую Мендля, где с первого взгляда влюбляется в Агату, создающую восхитительные пирожные. Сказочный магазин, признанный самым красивым в мире, действительно существует и находится в Дрездене.

История молочного магазина Пфунда берет начало в 1879 году, когда крестьянин Пауль Пфунд основал семейное молочное хозяйство с целью обеспечить Дрезден свежим молоком. Вскоре Пфунды стали производить масло, сливки, сыр, а также первыми в мире начали делать сгущенку.

Фирменный магазин невероятной красоты появился на Баутцнер-штрассе в 1891 году и работает по сей день. Его интерьер напоминает старинный кукольный домик: стены облицованы великолепной плиткой фирмы Villeroy & Boch, расписанной дрезденскими художниками, высокие потолки украшают тяжелые светильники, а продукция прячется в изящных витринах. Сегодня в молочном магазине Пфунда можно продегустировать изысканные сыры, приобрести вино, конфеты, молочное мыло и даже молочную граппу. Все продукты сохранили не только высочайшее качество, но и очаровательную ретроупаковку. К слову, фотографировать в магазине запрещено, поэтому запечатлеть волшебную обитель вкусностей удастся лишь в памяти.

Где: Bautzner Strasse 79

Время работы: понедельник-воскресенье с 10:00 до 18:00





Цвингер

В сцене преследования адвоката мелькает здание Цвингера — одного из главных музейных комплексов Европы, который находится в самом сердце Дрездена и является его визитной карточкой.

Блистательный дворцовый комплекс Цвингера в стиле барокко был возведен в 1709 году под оранжерею для выращивания экзотических растений. Однако вскоре с приходом эпохи Просвещения назначение Цвингера изменилось, его залы стали наполняться произведениями искусства и достижениями науки. Сегодня в стенах Цвингера располагаются собрания фарфора, скульптур, а также знаменитая Дрезденская картинная галерея, где выставлены полотна Боттичелли, Тициана, Веласкеса, Рубенса и Рафаэля, а также проходят симфонические концерты, посвященные той или иной картине. После осмотра собраний галереи можно прогуляться по прекрасному саду, послушать чудесный звон фарфорового корильона и подняться на смотровую площадку, чтобы увидеть Дрезден во всей красе.

Несмотря на множество реставрационных работ, которые пережил Цвингер, нетронутой остается одна неприметная русскоязычная надпись 1945 года на стене, выходящей к Театральной площади: «Музей проверен. Мин нет. Проверял сержант Ханутин».

Где: Theaterplatz 1

Время работы: понедельник-воскресенье с 06:00 до 20:00





Замок Крибштайн

Месье Густав попадет в тюрьму по обвинению в убийстве мадам Ди. Неприступная крепость над обрывом — замок Крибштайн в саксонских горах, который считается самым красивым рыцарским замком.

Величественный Крибштайн возвышается на крутом утесе над рекой Чопау с XV века и с тех пор прекрасно сохранился. Высокие башни, крохотные окна и прекрасные пейзажи — здесь можно почувствовать себя не иначе, как прекрасной королевной или средневековым рыцарем. За суровыми стенами прячутся атмосферные залы с канделябрами, романтичные мансарды, предметы интерьера и загадочные портреты обитателей замка.

Сегодня Крибштайн — это музей с постоянной экспозицией и временными выставками, а также культурный центр. Замок регулярно проводит обзорные и тематические экскурсии, на которых можно примерить рыцарские доспехи, пострелять из лука и арбалета, а также научиться средневековым танцам. Кроме того, Крибштайн предоставляет свои залы для проведения праздников и даже свадеб. Настоящий королевский пир в настоящем замке среди живописных ландшафтов — почему бы и нет?

Где: Kriebsteiner Str. 7

Время работы: апрель-октябрь, вторник-пятница с 11:00 до 17:00, суббота-воскресенье — с 11:00 до 18:00





Рецепт пирожных из кондитерской Мендля:

Дарья Черткова