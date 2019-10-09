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Фото: Андрей Абрамов

Центробанк выпустит памятную монету к 800-летию Нижнего Новгорода

Будут отчеканены также монеты с изображением Городца.

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Банк России объявил о планах выпустить памятные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году.


Информация об этом опубликована на сайте ЦБ.

В частности, будут выпущены золотые монеты номиналом 50 руб. тиражом до 1 тыс. штук и серебряные монеты номиналом 3 руб. тиражом 3 тыс. штук.

Социолог и нумизмат Александр Прудник считает, что выпуск элитных монет престижен для города, но выражает сожаление, что Нижнему Новгороду не удалось выиграть конкурс за право быть изображенным на купюрах номиналом в 200 руб. и 2000 руб.

Сообщается также, что в серии «Древние города» в 2021 году будет отчеканена монета с изображением Городца номиналом в 10 руб. из стали тиражом до 500 млн. штук.

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