Главбух агрофирмы «Мысхако» недоплатила налогов на 89 млн рублей

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела против главного бухгалтера ЗАО «Агрофирма «Мысхако» по обвинению в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199 УК РФ) на сумму 89,5 млн руб., сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии СУ СКР, в 2017 году бухгалтер внесла в налоговую декларацию по НДС ложные сведения, не отразив суммы налога, подлежащие восстановлению после реализации имущества в рамках конкурсного производства. В целях возмещения ущерба, причиненного государству преступлением, следствием наложен арест на имущество предприятия на общую сумму 80 млн руб., дело направлено в суд.

Анна Перова, Краснодар