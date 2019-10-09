В Краснодарском крае собирали деньги на деятельность террористической организации

Следователи СК РФ по Москве расследуют уголовное дело об организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). По их версии, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, собрали деньги для финансирования Исламского государства (запрещена на территории РФ) через интернет.

В частности, как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, была создана группа в Telegram, куда приглашали всех заинтересованных финансировать ИГ лиц. Было собрано более 6 млн руб., которые якобы переводились террористам в Сирию.

Деятельность, по данным ФСБ, осуществлялась на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Татарстана, Ставропольского края и Тюменской области.

В настоящее время задержаны два человека. Это 25-летний мужчина, которому же предъявлено обвинение, а также его 30-летняя сестра. Проведено более 90 обысков в жилищах лиц, являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела. Изъято около 60 банковских карт и около $6 тыс., а также 10 мобильных устройств, планшетные компьютеры и ноутбуки, литература экстремистского толка.

Дмитрий Михеенко