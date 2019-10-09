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В Ленобласти откроют реабилитационный центр для онкобольных

В Тихвинском районе Ленобласти, в больнице города Тихвина, откроют реабилитационный центр для онкологических больных после химиотерапии, радиологического лечения и хирургического вмешательства.

Центр заработает с середины октября, лечение будет производится за счет фонда ОМС.

Срок пребывания пациентов в центре будет составлять до двух недель.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, качественно проведенная реабилитация онкобольных существенно улучшает результаты лечения.

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