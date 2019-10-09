В Ленобласти откроют реабилитационный центр для онкобольных

10 октября, четверг
В Тихвинском районе Ленобласти, в больнице города Тихвина, откроют реабилитационный центр для онкологических больных после химиотерапии, радиологического лечения и хирургического вмешательства.
Центр заработает с середины октября, лечение будет производится за счет фонда ОМС.
Срок пребывания пациентов в центре будет составлять до двух недель.
Как отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, качественно проведенная реабилитация онкобольных существенно улучшает результаты лечения.