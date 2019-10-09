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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Кубок Европы по футболу будет выставлен 11 октября в Нижнем Новгороде (0+)

Жители города смогут сфотографироваться с престижным трофеем.

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Один из самых престижных футбольных трофеев – Кубок Европы, официально называющийся Кубком Анри Делоне, будет выставлен в павильоне у стадиона «Нижний Новгород» на стенде оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.


Нижегородцы смогут сфотографироваться с Кубком, о чем российские организаторы европейского чемпионата сообщили в социальной сети.

Кубок Анри Делоне вручается победителям Чемпионатов Европы по футболу, проводимых каждые четыре года под эгидой УЕФА. Трофей назван в честь первого генерального секретаря УЕФА, выступившего с идеей розыгрыша европейских чемпионатов. Кубок внешне похож на амфору и заметно отличается от многих других «пузатых» призов мирового спорта.

Первый вариант Кубка Европы был выполнен из серебра в 1958 году французским ювелиром Мишелем Шобийоном. Перед ЕВРО-2008 был изготовлен новый Кубок, являющийся увеличенной копией первого. Теперь длина трофея 60 см, а весит он 8 кг.

Заместитель спортивного директора ФК «Нижний Новгород» Антон Хазов считает, что подобная акция полезна для региона и для развития футбола в целом. Это также прикосновение к истории, поскольку сборная СССР стала в 1960 году первым обладателем Кубка Европы.

Кубок будет выставлен в рамках Форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября.

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