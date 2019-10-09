С корпуса монастыря в Курске не удалось снять арест в суде

Арбитражный суд Курской области отказался снимать арест со здания Братского корпуса Знаменского монастыря в рамках инициированного прокуратурой спора по возвращению здания в госсобственность из «незаконного владения» Курского электроаппаратного завода. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Суд ранее наложил на спорный объект недвижимости арест, запретив. Как-либо менять его собственников до окончания рассмотрения дела. При этом эксплуатировать построенный во второй половине XIX века объект культурного наследия регионального значения площадью 2,63 тыс. кв. м не запрещается.

О снятии ареста ходатайствовали одновременно комитет по управлению имуществом Курской области и индивидуальный предприниматель Лидия Канунникова, которая, судя по материалам дела, владеет Братским корпусом (улица Луначарского, 8Б/2 в центре Курска) вместе с заводом. Госпожа Канунникова, по данным Kartoteka.ru, владеет 100% ООО «Курский электроаппаратный завод» и АО «Управляющая компания "Курский электроаппаратный завод"».

Комплекс зданий Знаменского монастыря находится в самом центре Курска и прилегает к главной Красной площади облцентра. Завод был основан в зданиях монастыря в 1945 году, но уже последние несколько переносит мощности на территорию индустриального парка «Союз» на окраине Курска.

Подробнее об активе — в материале “Ъ-Черноземье” «Кафедральный собор окружают покупатели».

Сергей Калашников