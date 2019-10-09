В Нижнем Новгороде задержали пикетчика с портретом Бориса Немцова

Фото: Александра Викулова

В Нижнем Новгороде полиция задержала гражданского активиста Андрея Сорочкина, стоявшего в одиночном пикете с портретом политика Бориса Немцова, сообщает местный штаб Алексея Навального.

Господин Сорочкин вышел на пикет по случаю дня рождения Бориса Немцова, которому 9 октября могло бы исполниться 60 лет. С субботы 5 октября он стоял на площади Минина и Пожраского, держа в руках плакат с обвинениями в убийстве Бориса Немцова.

Как отмечают активисты, полиция не озвучила основания для задержания Андрея Сорочкина. Его доставили в отдел полиции №5 Нижегородского района, не предъявив никаких обвинений.

Андрей Сорочкин в воскресенье пояснял корреспонденту “Ъ-Приволжье”, что не состоит ни в каких политических объединениях и вышел на пикет по своей инициативе, чтобы нижегородцы помнили Бориса Немцова.

Владимир Зубарев