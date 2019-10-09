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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Каждый пятый рубль от упрощенки останется на местном уровне

Муниципалитеты смогут дополнительно получить около 2 млрд рублей.

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Глава региона Глеб Никитин внес в региональный парламент законопроект, предусматривающий увеличение доходов МСУ.
Суть изменений связана с переходом на модельные


Глава региона Глеб Никитин внес в областной парламент законопроект, предусматривающий увеличение доходов местных бюджетов. С 2020 года предлагается закрепить за МСУ 20 процентов доходов, взимаемых по упрощённой системе налогообложения, в то время, как в настоящее время доходы от упрощенки в полном объеме поступают в областной бюджет. При новых правилах игры сохраняются все предусмотренные региональным законодательством виды помощи местным бюджетам.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Заксобрания Александра Шаронова предлагаемая губернатором мера должна стать для МСУ мотивационной.

Подобное решение обсуждалось еще несколько лет назад, а в прошлом году специалисты вели детальные расчеты. Выдержать паузу, по словам Александра Шаронова пришлось из-за перехода на модельные бюджеты – нового механизма межбюджетного регулирования.

Предполагаемая сумма отчислений, которые будут перераспределены между муниципалитетами, начиная с 2020 года, составит около двух миллиардов рублей.

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