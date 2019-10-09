Amedia TV возглавила экс-гендиректор Turner в России

Татьяна Калита, 11 лет руководившая активами Turner Broadcasting System в России и СНГ, вступила в должность гендиректора Amedia TV, сообщили в пресс-службе последней. Дмитрий Сычугов, который ранее занимал эту должность, назначен на должность вице-президента по коммерции. Он будет отвечать за партнерские проекты и продажи, работу с операторами ТВ и сотовой связи, уточнили в компании.

Amedia TV основана в 2011 году, в нее входят онлайн-сервис Amediateka и четыре телеканала — Amedia Premium, Amedia Hit, А1 и А2. Amediateka занимает 9% российского рынка ОТТ-сервисов, согласно оценке «ТМТ Консалтинг» по итогам 2018 года, и выступает партнером HBO, Showtime, Sky и Starz. Финансовые показатели по итогам 2018 года компания не раскрывала, по итогам 2017 года консолидированная выручка Amedia TV выросла на 30%, до 1,6 млрд руб.

Валерия Лебедева