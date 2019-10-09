Адыгея представила свою брендовую продукцию на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»

Делегация Адыгеи под руководством Главы РА Мурата Кумпилова принимает участие в 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ. Страной-партнером выставки является Сербия.

На открытие главного сельскохозяйственного форума страны, который проходит в Москве на территории ВДНХ, прибыл Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он поздравил российских аграриев с завершением сельскохозяйственного года и предстоящим профессиональным праздником. Лучшим труженикам села Премьер-министр РФ вручил награды. Дмитрий Медведев отметил, что государство продолжит оказывать поддержку агропромышленному комплексу, чтобы российское сельское хозяйство было технологичным, высокопродуктивным и конкурентоспособным. С этой целью с 2020 года в России начнёт действовать новая программа по развитию сельской местности.

Дмитрий Медведев также ознакомился с экспозициями выставки, которая собирает на своей площадке все интересное и важное в отрасли. Самая масштабная часть выставки – «Регионы России. Зарубежные страны». Всего в «Золотой осени» принимают участие представители 50 регионов и 17 зарубежных стран.

Адыгея является постоянным участником выставки. В этом году республика представлена большой экспозицией. Она отражает основные достижения различных направлений АПК региона. Особый акцент сделан на высококачественных региональных брендах - продукции из местного натурального сырья, которые соответствует требованиям экологичности.

С экспозицией ознакомились потенциальные деловые партнеры, инвесторы, в частности, компании «Агрохолдинг Мирный», с которой подписано инвестиционное соглашение о создании кластера по производству и переработке козьего молока. В беседе с Главой РА поднимались вопросы развития сельского хозяйства республики и инвестиционный потенциал Адыгеи. Также на площадке выставки Мурат Кумпилов обсудил аспекты межрегионального сотрудничества с коллегами из других субъектов – руководителями ряда регионов страны.

Подробная информация об агропотенциале Адыгеи представлена на стенде. Она также демонстрируются на выставочном мониторе, знакомя посетителей с республикой, её достижениями и потенциалом развития.

«Мы ежегодно принимаем участие в главной агропромышленной выставке страны. У нас есть что показать и предложить потребителю не только нашей страны, но и зарубежья. Мы меняем структуру АПК региона для получения максимального эффекта от хозяйственной деятельности. В последние годы мы стали активно развивать садоводство и овощеводство, животноводство. При этом используем все возможности господдержки в рамках федеральных программ, перенимаем передовой мировой опыт, современные технологии, ориентируемся на выполнение задач национальных проектов. Сегодня эта работа даёт практические результаты», - отметил Глава РА.

По итогам текущего года объем производства продукции сельского хозяйства планируется в объеме 22,5 млрд. рублей, что на 3,7 % превысит показатель 2018 года. Ожидается увеличение на 11% урожая зерновых культур.

Для повышения качества продукции и объема агропроизводства реализуется комплекс мер, в том числе активно используются инструменты государственной поддержки. За последние годы сельхозпроизводители приобрели новую технику, посадочные материалы и племенное поголовье, модернизируются предприятия АПК.

В результате выпускаемая в республике продукция конкурентоспособна, пользуется спросом у потребителя. Это способствует расширению географии поставок, росту объема экспорта. Кроме того, санкцийонный режим открывает дополнительные возможности для продвижения на рынок страны отечественные продукты питания.

Они составляют большую часть в структуре экспорта региона (84%). В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея» планируется к 2024 году довести объем экспорта продукции до 36,2 млн. долларов США. Уже в 2019 году регион намерен увеличить данный показателя до 28,7 млн. долларов США. Адыгея расширяет рынок сбыта подсолнечного масла, риса, зерна, адыгейского сыра.

Только наша республика, защитив бренд «Адыгейский сыр», является основным поставщиком данной продукции не только в нашей стране, но и за рубежом. За 8 месяцев 2019 года произведено 11,4 тыс. тонн сыров и сырных продуктов (132,3 % к 2018 году).

Адыгейский сыр является и ключевой составляющей выставочного стенда Адыгеи на «Золотой осени». Все посетители экспозиции республики смогут продегустировать настоящий адыгейский сыр, а также ознакомиться с другой продукцией, выпускаемой перерабатывающими предприятиями республики.

Напомним, в формирования экспозиции региона приняли участие более 30 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, реализующие продукцию под региональными торговыми марками.

Работа выставки продлится до 12 октября. В ходе «Золотой осени» предусмотрена большая деловая программа. Участники выставки обсудят важнейшие вопросы отрасли и выстраиваются эффективные бизнес-коммуникации, стимулирования инвестиций в АПК регионов, комплексного развития сельских территорий. Кроме того, представители Адыгеи примут участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится 11 октября 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце.