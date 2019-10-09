Королевский титул не в моде



Дети принцессы Мадлен и Криса О’Нила, а также принца Карла Филиппа и принцессы Софии больше не являются официальными членами королевского дома. Об этом объявили в Шведском Королевском дворце.

От пяти внуков короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии больше не ожидают выполнения официальных королевских обязанностей. Несмотря на то, что они останутся членами монаршей семьи, они потеряли официальные звания Его Высочества.

«Его Величество Король принял решение об изменениях в Королевском доме. Цель этих изменений состоит в том, чтобы установить, какие члены Королевской семьи могут выполнять официальные обязанности, возложенные на главу государства или связанные с функциями главы государства», — говорится в заявлении дворца.

Несмотря на то, что пятилетняя Леонор, четырехлетний Николас, годовалая Адриенна и двухлетние Александр и Габриэль потеряли статус Королевского Высочества, их родители — принцесса Мадлен и принц Карл Филипп сохранят свои титулы, но они станут личными, и любые их будущие супруги или дети не будут иметь на них права.

Родители лишенных монарших титулов семей позитивно отреагировали на такие изменения. Мадлен написала в своем Instagram, что это прекрасная возможность для их детей самостоятельно формировать своё будущее и без влияния королевских обязанностей строить жизнь.

Отметим, что решение не относится к семилетней принцессе Эстель и трехлетнему принцу Оскару — детям принцессы Виктории — наследницы престола, и ее мужа, принца Даниила. В отличие от своих кузенов, Эстель и Оскар будут продолжать оставаться частью королевского дома.

Указ короля Густава перекликается с решением принца Гарри и Меган Маркл не давать их сыну Арчи официальный королевский титул. Родители считают, что этот шаг предоставит сыну больше личного пространства и возможностей для самореализации.