Борис Вишневский пожаловался в прокуратуру на «отписку» губернатора о квартире за 150 млн рублей

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой воздействовать на губернатора Александра Беглова (копия обращения имеется в распоряжении редакции).

Господина Вишневского возмутил ответ на его совместное с депутатом ЗакСа Максимом Резником обращение к господину Беглову. Они требовали от него пояснений касательно распространенной в СМИ информации о наличии у него квартиры в Москве, «рыночная стоимость которой многократно превышает его доход за много лет».

В ответе, полученном из Смольного, было указано, что данный вопрос выходит за рамки полномочий депутатов Заксобрания. Борис Вишневский просит прокурора принять «меры реагирования для обеспечения направления надлежащего ответа».

Напомним, в начале сентября в СМИ появилась информация, что врио губернатора Александр Беглов владеет квартирой в Москве стоимостью около 150 млн рублей.

Олег Дилимбетов