В Уфе к условным срокам приговорены три владельца «обнального» бизнеса

Советский районный суд Уфы приговорил к условным срокам трех жителей города, организовавших бизнес по обналичиванию средств компаний без участия банков. Каждый из них приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом по 500 тыс. руб., сообщают в прокуратуре республики и региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным "Ъ-Уфа", осужденные — Данил Голышев, Станислав Ненилин и Евгений Перельман — признаны виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (ст.173.1).

«Обнальными» фирмами являлись, по информации "Ъ-Уфа", общества «Санрай» и «Виктория». По данным прокуратуры и СКР, в 2015-2017 годах через эти компании под видом оказания различных услуг, например, строительные работы, консультации или разработка программного обеспечения, прошло около 500 млн руб. У компаний было более 100 клиентов, которые платили за операцию по 7%. Доход, незаконно полученный фигурантами дела, превысил, по данным правоохранительных органов, 27 млн руб.

Подсудимые своей вины не признали.

Евгений Перельман несколько лет назад был совладельцем компании «Уфанефтепродукт», развивавшей контейнерные заправки. В настоящее время она признана банкротом. Господину Перельману, а также Данилу Голышеву, принадлежат доли в компании «Лотос», которая занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью, а Данилу Голышеву — 100% ООО «Мир фитнеса» (клуб Fitness Hall).

Майя Иванова