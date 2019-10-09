В Екатеринбурге задержали угонщиков дорогих авто

Следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража) в отношении трех местных жителей 1986, 1959 и 1969 годов рождения. Они подозреваются в краже автомобилей на территории Екатеринбурга. Теперь им грозит срок до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, понравившиеся автомобили свердловчане вскрывали специальным оборудованием, отключали сигнализацию, заводили автомобиль и уезжали. С целью подзаработать, подозреваемые перепродавали автомобили, а полученные деньги распределяли между собой, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчин задержали на территории одного из гаражных объектов на улице Инженерной, куда они перегнали ранее похищенный на улице Луначарского Kia Sportage. Сразу после совершения преступления они перегнали внедорожник в лесной массив в районе развязки на Дублере Сибирского тракта под Екатеринбургом, где поменяли на автомобиле госномера, а затем перевезли машину на временное хранение, где и были задержаны сотрудниками полиции.

На данный момент, двое подозреваемых помещены под домашний арест, ещё один будет находиться под стражей до решения суда. Мужчин будут устанавливать на причастность к аналогичным происшествиям.

Анна Макушина