Дочь и зять священника Николая Стремского останутся под арестом

Суд оставил под арестом Елену Стремскую и ее супруга Михаила Щербакова, подозреваемых в незаконном лишении свободы подопечных священника Николая Стремского. Они будут содержаться под стражей до 12 ноября. Об этом сообщает суд Оренбургской области.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал главу самой большой семьи в России, 55-летнего священника Николая Стремского, до 12 ноября 2019 года. Он был задержан 23 сентября 2019 года. Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе обвиняется следственными органами СК РФ по Оренбургской области в изнасиловании (ч. 4 п.б. ст. 131 УК РФ), развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 3 ст. 156 УК РФ). Дочь Николая Стремского Елена и ее супруг Михаил Щербаков подозреваются в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 пп. а, д, ж ст. 127 УК РФ).

Анастасия Юдина