«Аттракцион позволяет взглянуть на мир сверху»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, где самые высокие аттракционы в мире.

Сегодня путешествуем на колесах, но не автомобильных. В индустрии туризма это весьма важные объекты позволяющие взглянуть на мир сверху. Джордж Феррис в 1893 году построил первое в мире колесо обозрения для Всемирной колумбийской экспозиции в Чикаго. Высота новинки составляла 75 м, а за ее вращение отвечали две паровые машины. Это «чертово колесо» было полностью разобрано уже в 1904 году, но за время его работы в мире были установлены сотни подобных аттракционов. Сколько их на планете сегодня, подсчитать сложно. Вот самые большие: «Парящий Сингапур» — огромное «чертово колесо» высотой 165 м. Каждая из 28 капсул имеет размер мини-автобуса и вмещает 28 пассажиров. Один оборот колеса занимает полчаса. А чтобы поездка прошла веселее, в кабинку можно заказать шампанское и обед на двоих.

«Хай-Роллер» в Лас Вегасе — 168 м. В каждой стеклянной кабине, оснащенной кондиционером, могут находиться до 40 пассажиров. Поскольку это Вегас, напитки продаются прямо у основания колеса, а в кабину можно брать еду. Единственное, чего не хватает в капсулах, — это игровых автоматов. Но думаю, еще не вечер, и дело поправимо. Кстати, вечером и ночью билеты на колесо дороже, там видны все огни Лас Вегаса — зрелище особенное. Нью-Йоркское колесо обозрения — 191 м. Невероятные виды на Атлантику, порт и, конечно же, Манхэттен. Строительство обошлось в $230 млн из них семь ушло только на комплект освещения. И наконец, «Глаз Дубая» — высота 210 м и стоимость $272 млн. Аттракцион откроется в следующем году на искусственном острове, радиус обзора — 50 км. Суперсовременные кабины, есть все удобства и удовольствия, а затраты, конечно же, отобьются очень быстро.