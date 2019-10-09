Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о списке самых красивых рук в истории искусства.

Я не смог пройти мимо забавного рейтинга, составленного сайтом «Артхив»: «Самые красивые руки в живописи и графике». Составлялся рейтинг с использованием мнения читателей, так что на абсолютную объективность он, видимо, не претендует. Однако было отобрано 69 номинантов, при этом лидерами стали Дюрер, Эль Греко и Леонардо — по три номинации у каждого. В конечный список вошло по одной работе каждого автора. Интересно, что в нем преобладают мужские руки.

На 10 месте расположилась «Кружевница» Василия Тропинина. Девушка лукаво смотрит на зрителя, склонившись над пяльцами, на переднем плане — кисти рук с иголками и коклюшками. На 9 месте — «Рисующие руки» Маурица Корнелиса Эшера. Мужские кисти рук словно «вылезают» из листа бумаги, прицепленного к доске, — обычная для Эшера игра с пространством. Затем — Микеланджело «Сотворение Адама» и знаменитый жест протянутых друг к другу указательных пальцев. Потом «Старый гитарист» Пабло Пикассо. Пикассо переживает самоубийство друга Касагемаса, поэтому живут на полотне только руки музыканта — его тонкие пальцы. Михаил Врубель, на его картине руки «Сидящего демона» переплетены и сложены ниже коленей.

Пятый в рейтинге – Леонардо с «Эскизом рук». Правая рука женщины сжимает украшение или цепочку на груди, левая обхватывает пояс. Выше Джон Уотерхауз, «Моя сладкая роза». Как всегда у прерафаэлитов, тем более у поздних, рыжеволосая красавица и цветок розы, который она притягивает к себе. Франц Винтерхальтер был супер-модным придворным портретистом середины XIX века и написал «Портрет Марии Федоровны», супруги Александра II. Меланхоличный взгляд, шикарное белое платье, скрещенные на поясе руки с жемчужным и золотым браслетами и веером цвета слоновой кости.

Странный выбор: читатели поместили на второе место в рейтинге полотно Вильяма Бугро «Данте и Вергилий в аду». Кусающие друг друга мужские фигуры с переплетенными руками, которые напоминают бодибилдеров, по меткому замечанию экспертов сайта.

Наконец, на первом месте в списке самых красивых рук в истории искусства — Альбрехт Дюрер с рисунком «Руки молящегося». Есть легенда, что это руки брата художника, который работал в шахте. Посмотрите сами.