Проект развязки в деревне Ольгино получил положительное заключение госэкспертизы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект транспортной развязки в районе деревни Ольгино. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, контракт с подрядчиком на строительство дороги планируют заключить в декабре, возвести объект нужно к концу 2021 года. Стоимость строительства составит 2 млрд руб., развязка появится в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, проектную документацию разрабатывало АО «Институт “Стройпроект”» (Санкт-Петербург) за 38,1 млн руб. Контракт с компанией был заключен как с единственным участником аукциона.

Анастасия Еремина