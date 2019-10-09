Сотрудников гострудинспекции, обвиняемых в получении взяток, отправили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу двух сотрудников государственной инспекции труда в регионе, обвиняемых в получении взяток. В следственном изоляторе они пробудут минимум до 7 декабря, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении суда об избрании меры пресечения уточняется, что фигурантами дела являются заместитель руководителя гострудинспекции Александр Куликова и заместитель начальника отдела охраны труда ведомства Андрей Бурков. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о задержании двух сотрудников гострудинспекции региона по подозрению в получении взяток на сумму более 1 млн руб. стало известно вчера. По версии следствия, должностные лица в течение пяти лет – с 2013-го до начала 2019 года получали взятки от представителей коммерческих организаций за то, что принуждали предпринимателей заключать с ними договоры на обучение сотрудников, проверку их знаний, а также за общее покровительство. Одновременно по подозрению в даче взятки были задержаны два представителя компаний.