Кубани выделят 233 млн рублей на развитие сельских территорий

Краснодарский край получит из федерального бюджета 233 млн руб. на развитие сельских территорий. Об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробка. По его словам, деньги пойдут на улучшение инженерной инфраструктуры на селе. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что с 2020 года нанчет действие новая госпрограмма, в рамках которой регионам и выделят средства. «В ее рамках мы продолжаем строить жилье, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории – в общем, стараемся делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе»,- пояснил премьер.

Помимо этого, край подал заявку на участие в программе «Современное развитие сельских территорий» с пятью проектами на сумму 1,2 млрд руб.

Михаил Лукашов