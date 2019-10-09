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Фото: пресс-служба

Памятник похожему на Николая Грешилова предпринимателю переедет из Курска в Орел

Корпорация «Гринн», крупный собственник торговой и коммерческой недвижимости в Черноземье, планирует перевезти в Орел скульптуру «Современный предприниматель», которая была установлена в 2014 году в центре Курска на площади перед ТРЦ «Гринн» в рамках празднования Дня города. Об этом сообщили “Ъ-Черноземье” в компании. Сейчас местные власти демонтируют памятник, поскольку сочли его «не вписывающимся в архитектурный облик». В пресс-службе мэрии на звонки “Ъ-Черноземье” не ответили.

«Около пяти лет памятник никому не мешал, он уже стал местной достопримечательностью, у которой фотографировались куряне и гости города. Но мы не видим в его демонтаже причины для конфликта с властями, оспаривать их решение не будем,— сказал представитель "Гринна".— Он будет перенесен в Орел и установлен возле конгрессно-гостичничного комплекса "Гринн", где уже есть ряд скульптурных композиций, радующих орловчан».

Автором идеи скульптуры «Современный предприниматель» стал основатель и до недавнего времени основной владелец ЗАО «Корпорация "Гринн"» Николай Грешилов. «По карте России современный предприниматель в модном костюме и галстуке изо всех сил тащит к пограничному столбу с указателем "Будущая Россия" разбитую телегу с ворохом застарелых проблем деловых людей»,— так описывалась скульптура. Она была установлена в центральной исторической части Курска, «недалеко от областной и городской администраций, где предпринимательство процветало веками». Черты лица персонажа скульптуры схожи с внешностью самого Николая Грешилова. Впрочем, в компании говорили “Ъ-Черноземье” что он скульптору лично не позировал, однако автор композиции Юрий Киреев мог «по собственной инициативе» сделать предпринимателя внешне похожим на господина Грешилова.

Сергей Калашников


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