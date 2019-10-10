Открытие бутика ZILLI в «Барвиха Luxury Village»

Компания ZILLI объявляет об открытии нового бутика в «Барвиха Luxury Village» по адресу 8-й километр Рублево-Успенского шоссе, где будут представлены классические модели мужской одежды и аксессуаров.





Площадь нового бутика составляет 78 кв. м. Пространство зала декорировано высокими арочными нишами и витринами с эффектом состаренного золота. Особую элегантность интерьеру придает использование антикварных столов, роскошных золотых люстр и белоснежных кресел с отделкой из дерева. Светлые глянцевые стены, просторные примерочные и золотистая подсветка витрин создают расслабленную атмосферу.

В дизайне объединены современные тенденции и ремесленное искусство, что прекрасно дополняет эстетику коллекций одежды и аксессуаров ZILLI.

В новом бутике уже представлена осенняя коллекция бренда. Особое место в ней занимает верхняя одежда, утепленная кашемиром и мехом. В коллекции представлены несколько вариантов бомбера Desert из шерсти и шелка, обновленная модель жакета Braque из черной матовой кожи ягненка и кожи крокодила в уникальной обработке «карбон», объемная парка из кожи оленя и кашемира с воротником-стойкой. Идеальным дополнением образа станут знаковые для бренда аксессуары и обувь из кожи крокодила, представленные в широкой цветовой палитре.

О компании ZILLI

ZILLI — независимая семейная французская компания, основанная в 1965 году в Лионе Аленом Шимелем (Alain Schimel). Благодаря высочайшему профессионализму мастеров бренда, работающих в Лионе и Милане, ZILLI была отмечена престижной наградой Entreprise de Patrimoine Vivant («Компания, являющаяся живым наследием»).