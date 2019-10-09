Порталы Татарстана не работали несколько часов из-за аварии в дата-центре

Авария произошла сегодня с 7:30 до 7:45 в дата-центре ИТ-парка на узле коммутации с центром информационных технологий региона. Об этом в своем Twitter написал министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи республики АйратХайруллин.

Порталы госуслуг Татарстана, а также министерств и ведомств были недоступны в течение нескольких часов. При попытке зайти на них высвечивались баннеры «Ошибка 504» и «Ошибка 503». По словам министра, работоспособность сетевой инфраструктуры удалось восстановить лишь к 9:00. После этого специалисты занялись восстановлением доступа к порталам.

Господин Хайруллин добавил, что после сбоя создана независимая техническая комиссия по расследованию причин инцидента и принятию решений. Ситуацию министр взял под личный контроль.

"Ъ-Казань"