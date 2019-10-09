Саратовский губернатор просит суд лишить депутата Сергея Сурменева полномочий

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подал заявление о лишении полномочий депутата саратовской городской думы Сергея Сурменева. Материал о принуждении парламентария сложить мандат рассматривает Октябрьский районный суд.

В прокуратуре Саратовской области, которая выступает на процессе заинтересованным лицом, „Ъ“ сообщили, что Сергей Сурменев не предоставил сведения о своих доходах и доходах супруги за 2018 год. Сам господин Сурменев отказался комментировать иск губернатора.

Сергей Петунин