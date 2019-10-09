Nord Stream 2 AG профинансирует сохранение биоресурсов в Кургальском заказнике

Компания Nord Stream 2 AG, реализующая проект газопровода «Северный поток – 2», передала правительству Ленобласти «дорожную карту», в соответствии с которой в ближайшие 30 лет в сохранение биоразнообразия в Кургальском заказнике будут инвестироваться средства.

Речь идет о выделении компанией финансирования на создание лесной пожарной станции, на демонтаж временной подъездной дороги, на программы биоразнообразия и проведение санитарно-технических работ.

Напомним, что Nord Stream 2 строит линию газопровода из России в Европу. Часть ее проходит по территории заказника в Кингисеппском районе Ленинградской области.