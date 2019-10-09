В России отзывают 161,9 тыс. автомобилей Nissan из-за проблем с подушками безопасности

Компания Nissan отзывает в России 161,9 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся проданных c января 2007 года по август 2014 года Nissan Note и Nissan Tiida. На данных автомобилях возможна неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа в подушке безопасности пассажира, что может привести к ее некорректному срабатыванию в момент аварии.

Официальные дилеры Nissan проведут замену газогенератора подушки безопасности пассажира. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Напомним, ранее была выявлена глобальная проблема с подушками безопасности Takata, которая привела к отзыву более чем миллиона автомобилей по всему миру.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Takata начала год с рекордов».