Власти Екатеринбурга предусмотрели в проекте генплана территорию для «Экспо-2035»

В проекте генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года учли территорию под объекты для проведения «Экспо-2035». Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к плану, в разделе, посвященном развитию района «Выставочный» в границах «Верх-Исетского пруда, Ново-Московского тракта, подъезда к поселку Палкинский Торфяник и юго-восточной границы Оброшинского лесопарка. «В части развития застройки района планируется размещение многофункционального спортивного центра. В восточной части района определены территории возможного размещения объектов для проведения летней Универсиады-2023 и Всемирной выставки Экспо-2035»,— говорится в документе.

Согласно плану, на указанной территории планируется освоить территорию площадью 250 га методом «технических полос»: «Полное выторфовывание под зданиями, магистралями, коммуникациями, и частичное — в дворовых пространствах». В числе прочего, на территории района планируется устроить трехкилометровый пляж протяженностью и очистить дно Верх-Исетского пруда от иловых отложений.

Напомним, Россия направила заявку о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной выставки дважды: в 2012 и 2017 годах. Однако дважды уступил право проведения Дубаю и Осаке. Последний раз поразить жюри планировалось самой масштабной в истории территорией выставки — 555 га, на которой должен был расположиться «Умный город». Инвестиции в инфраструктуру тогда оценивались в 150 млрд руб., а стоимость активов, которые остались бы после проведения выставки — до 105 млрд руб. В случае победы Екатеринбурга в районе набережной Верх-Исетского пруда планировалось построить природно-ландшафтный парк, аналогичный московскому парку «Зарядье». Помимо этого в Екатеринбурге планировалось строительство второй ветки метро от ВИЗа до центра города, а также не исключалось появление новых видов транспорта — монорельсовой, канатной и подвесной железной дороги, а также речного транспорта между Верх-Исетским и городским прудами и вокруг площадки выставки.