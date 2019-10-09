В Ставрополе двух человек осудили за планирование вооруженного нападения на полицейских

В Ставропольском крае суд вынес приговор двум членам запрещенного в России экстремистского сообщества Misanthropic Division, собиравшимся напасть на сотрудников полиции в Ставрополе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на собственный источник. Обоих подсудимых задержали в апреле 2017 года.

«У них были две гранаты и самодельный пистолет с патронами, а также вещи с символикой запрещенного в России полка "Азов". Это оружие они планировали использовать при нападении на сотрудников правоохранительных органов в Ставрополе», — говорится в сообщении.

Тогда же в отношении подозреваемых: 21-летней девушки и 22-летнего юноши — были возбуждены уголовные дела.

Молодого человека признали виновным в организации и финансировании экстремистского сообщества, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также "незаконном приобретении и обороте оружия и боеприпасов (ст.282.2, 282.3, 317, 222, 222.1 УК РФ). Его приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. руб.

Девушку осудили за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 317 и 222.1 УК РФ) на четыре года и три месяца колонии общего режима и оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Дарья Голякова