Специалисты обнаружили несколько тонн влажных салфеток в самарской канализации

Несколько тонн влажных салфеток, найденных в самарской канализации, было вывезено после профилактического осмотра и очистки бассейна для сточных вод. Они были вывезены на шести грузовиках. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ООО «РКС-Самара».

«Огромная серая масса практически полностью перекрыла поступление воздуха, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов, которые производят биологическую очистку стоков. Сейчас работа этого аэротенка (бассейна для сточных вод. – “Ъ-Волга”) остановлена на неопределенное время, которое требуется на его очистку»,– говорится в сообщении.

В перспективе на городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС) Самары планируется установить механические решетки для задержки около 90% опасного мусора.

Георгий Портнов