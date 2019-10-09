Банк России выпустит памятные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода

Центробанк планирует выпустить серебряные и золотые памятные монеты в серии «Города» к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Как сообщается на сайте регулятора, выпуск запланирован на год юбилея. Тираж золотых монет номиналом 50 руб. составит до 1 тыс. шт, тираж серебряных номиналом 3 руб. – 3 тыс. шт.

Также в 2021 году планируется выпуск монет с изображением Городца Нижегородской области в серии «Древние города». Монеты достоинством в 10 руб. будут выполнены из стали и выпущены тиражом до 5 млн шт.

Анастасия Еремина