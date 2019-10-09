В суде переписали фиктивных инвалидов

В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела о подделке медицинских документов. На скамье подсудимых оказалась бывшая супруга экс-ректора Уральского государственного горного университета Николая Косарева Светлана Косарева, работающая врачом-офтальмологом в свердловском клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. По версии следствия, она занималась оформлением фиктивных документов об инвалидности, на основании которых получались социальные выплаты и оформлялись льготы.

Сегодня судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Антон Белых приступил к рассмотрению уголовного дела о выдаче поддельных документов об инвалидности. Обвиняемым инкриминируется изготовление поддельных документов (ст.327 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (ст.159.2 УК РФ).

Основным фигурантом дела является экс-супруга бывшего ректора Горного университета Николая Косарева, врач-офтальмолог областного психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Светлана Косарева, которой инкриминируются эпизоды по подделке документов. Кроме нее на скамье подсудимых находятся продавец в Нижних Серьгах Елена Грачева, нагревальщик стали в «УГМК-Электросталь» Валерий Грачев, делопроизводитель на заводе «Трубные изоляции» Елена Першкова – всем им предъявлены обвинения в получении социальных выплат, часть из которых они возвращали организаторам схемы.

В среду гособвинение приступило к оглашению объемного обвинительного заключения. По версии следствия, именно госпожа Косарева в 2014 году организовала схему незаконного получения денег от пенсионного фонда (занимается социальными выплатами). Для этого она решила предоставлять недостоверные сведения об инвалидности аффилированным с ней лицам.

Согласно одному из эпизодов, она подготовила фиктивный документ о заболеваниях органов зрения и поставила на нем поддельное клише психоневрологического госпиталя. Таким образом, у нее на руках появился документ, необходимый для прохождения медико-социальной экспертизы в профильном бюро. Там она нашла людей, которые согласились участвовать в афере и стать «инвалидами» для получения социальных выплат. Согласно подсчетам следствия, только один из подсудимых Грачев, став фиктивным инвалидом, получил от государства более 700 тыс. различных выплат. Согласно схеме, сначала поддельные инвалиды получали третью группу инвалидности на год, а потом могли запрашивать вторую группу инвалидности на бессрочный период. Всего в материалах, согласно карточке дела, насчитывается не менее шести преступных эпизодов.

Мария Арабей