В Челябинске прокуратура потребовала нанести разметку на дороги

Прокуратура Челябинска внесла представление временно исполняющей полномочия главы города Наталье Котовой из-за отсутствия разметки на автомобильных дорогах.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, факты несвоевременного нанесения разметки выявлены во время проверки информации городского управления ГИБДД на улицах Южный Бульвар, Пограничная, Первого спутника, Камышовая, Жилая (от Комсомольского проспекта до проспекта Победы), Захаренко (от Солнечной до Молдавской), Лазо, на автодороге «Меридиан» и Новороссийской, на Троицком тракте в районе дома №1а. Несоблюдение требований национальных стандартов ущемляет права, законные интересы и ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, так как не обеспечивается должный уровень безопасности дорожного движения, подчеркивают в прокуратуре.

Представление надзорного ведомства об устранении выявленных нарушений находится на рассмотрении врио главы Челябинска.