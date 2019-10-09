В Екатеринбурге до 1 декабря перекроют улицу Калинина

С 14 октября по 1 декабря в Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Калинина между улицами Стахановской и Ильича. Как сообщили в мэрии, перекрытие связано со строительством сетей дождевой канализации в районе дома №26а по улице Калинина.

«Для объезда перекрытого участка движение будет перенаправлено по улицам Стахановской – Уральских рабочих – Ильича – Калинина. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут»,— сообщили в администрации Екатеринбурга.