Лже-сотрудник банка похитил 240 тысяч рублей у жителя Удмуртии

Лже-сотрудник банка похитил 240 тыс. руб. у 51-летнего жителя Завьяловского района под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил о попытке снятия средств с банковского счета мужчины. Затем звонивший попросил потерпевшего сообщить ему номер и код банковской карты для предотвращения незаконной транзакции. Мужчина продиктовал данные, после чего с его счета похитили 240 тыс. руб.