Завод морепродуктов в Ленобласти заработает в феврале

Завод «Северная креветка», расположенный в Тосненском районе Ленобласти, будет открыт в феврале 2020 года. В настоящее время на предприятии производится отладка технологий и оборудования.

Предполагается, что мощность предприятия составит около 200 тонн морепродуктов в год.

Напомним, что инвестиции в производство составили 350 млн рублей. В дальнейшем «Северная креветка» не исключала открытия в регионе сети магазинов и кафе.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в регионе реализуются и планируются к реализации около 140 инвестиционных проектов на сумму более 71 млрд руб. Среди них тепличные хозяйства, свиноводческие комплексы, предприятия рыбной продукции.