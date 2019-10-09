С супруги заочно арестованного экс-руководителя Экопромбанка взыщут убытки

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд частично согласился с требованиями Агентства страхования вкладов о взыскании солидарно 56,2 млн руб. с бывшего зампредседателя правления ОАО «АКБ "Экопромбанк"» Алексея Лихачева и экс-начальника казначейства кредитной организации Татьяны Мазуки (супруга бывшего председателя правления банка Андрея Туева). Об этом сообщает портал 59.ру.

Изначально АСВ требовало взыскать 261,77 млн руб. При этом в числе ответчиков фигурировал еще один экс-заместитель правления Экопромбанка, Вадим Манин. Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий кредитной организации хотел получить деньги, которые были выданы в качестве кредита ООО «Магнит-Инвест» по договору от 26 мая 2014 года, на приобретение объектов недвижимости. Купленные обществом 32 квартиры в ЖК «Пермские медведи» стали объектом залога по договору. В итоге решением кредитного комитета залог был снят, а «Магнит-Инвест» обязательств по договору не выполнил. Само общество обанкротилось.

Как установил суд, руководство банка при принятии этого решения не проявило должной степени осмотрительности. «Вина правления банка состоит не только в непринятии с должной степенью заботливости и осмотрительности всех необходимых мер, достаточных и необходимых для предотвращения убытков, но и, наоборот, в совершении конкретных действий, противоречащих обычной практике и выходящих за пределы обычного делового риска»,— говорится в постановлении суда. Что касается Вадима Манина, то 5 декабря прошлого года он был осужден Ленинским райсудом за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. В рамках гражданского иска с него взыскано 122,7 млн руб. основного долга по кредитному договору.