Работу типографии «Крестьянин» приостановили на месяц

Мясниковский районный суд приостановил деятельность ЗАО «Технический центр «Крестьянин» на 30 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, сообщает пресс-служба суда.

«В судебном заседании представитель не отрицал наличие выявленных при проведении проверки нарушений, однако его доводы об их устранении не были подтверждены органом, проводившим внеплановую выездную проверку»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство типографии предоставило в суд акт проверки устранения нарушений, составленный комиссией, не уполномоченной на проведение проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Дарья Голякова