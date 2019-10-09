Экс-кандидат в совет МО «Черная речка» не может закрыть избирательный счет

Бывший кандидат в муниципальный совет МО «Черная речка» Павел Чупрунов не может закрыть свой избирательный счет из-за игнорирования просьб со стороны избирательной комиссии. В Сбербанке ему сказали, что, так как на счету остались средства, то закрыть его можно только с помощью ИКМО.

Господин Чупрунов рассказал “Ъ-СПб”, что неоднократно писал на почту избиркома и пытался узнать время, в которое председатель комиссии Михаил Доброхотов будет находиться на рабочем месте, чтобы подать заявление на включение в список лиц, которым разрешено закрыть счет. Ответа экс-кандидат не получил. Несколько раз он приходил в помещение ИКМО, но господина Доброхотова никогда не было на месте.

В связи со сложившейся ситуацией Павел Чупрунов подал жалобы в петербургскую избирательную комиссию и прокуратуру города. Он требует признать незаконным бездействие избиркома «Черной речки».

Экс-кандидат заявил “Ъ-СПб”, что считает невключение себя в список тех, кому разрешено закрыть избирательный счет, «местью председателя». «Мне кажется, что он (Михаил Доброхотов — “Ъ-СПб”) специально не включил меня в список, чтобы потом я получил штраф»,— полагает господин Чупрунов. Размер штрафа варьируется от 25 тыс. до 100 тыс. рублей.

Михаил Доброхотов, в свою очередь, заявил “Ъ-СПб”, что те, кому надо было закрыть избирательный счет, уже подали заявления. «Пускай приходит, мы его включим в списки, пока время позволяет. Другие кандидаты в течение дня находят время»,— сказал председатель. На момент выхода публикации господин Доброхотов, по его словам, также не находился на рабочем месте.

Олег Дилимбетов