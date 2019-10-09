«Побочную» грудь оценили в $8 млрд

Побочный эффект от препарата может обойтись компании Johnson & Johnson в $8 млрд. Суд обязал производителя выплатить компенсацию американцу, который пожаловался на то, что из-за лекарства у него выросла грудь, хотя в инструкции об этом не предупреждалось. С подробностями — Кирилл Абакумов и Яна Пашаева.

Источником проблем Johnson & Johnson оказался антипсихотический препарат Risperdal, который обычно прописывают при шизофрении и биполярном расстройстве. У истца Николаса Мюррея в детстве диагностировали аутизм, и он начал принимать это лекарство, чтобы нормализовать сон. Он пил его пять лет, пока ему не исполнилось 18. За это время у него, помимо расстройства аутического спектра, появилось еще одно — гинекомастия. Проще говоря, у молодого человека увеличилась грудь. Сейчас Николасу 26 лет. Главная его претензия к Johnson & Johnson состоит в том, что компания не предупредила о побочном эффекте в инструкции по применению.

При этом, как утверждает пострадавший, производитель проводил клинические исследования и был в курсе, что препарат может вызвать гормональный дисбаланс и привести к серьезному повышению пролактина. В Johnson & Johnson назвали решение суда чрезмерным и необоснованным. Управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин считает, что производителю удастся оспорить вердикт: «Это запредельно высокая сумма, что нетипично даже для американской системы правоприменения. Все-таки обычно даже по каким-то крупным возмещениям морального вреда фигурируют суммы в сотни тысяч долларов, либо в миллионы.

Стоит подождать апелляцию, и мы увидим какую-то более земную сумму, которую, возможно, Johnson & Johnson уже будет готова заплатить в добровольном порядке».

Johnson & Johnson не в первый раз наказывают за Risperdal. Семь лет назад компанию уличили в недобросовестном продвижении этого препарата. Пациенты пожаловались на то, что бренд позиционирует его как средство для лечения заболеваний, при которых он не помогал. Компании пришлось выплатить штраф в $2 млрд. В России продается аналог Risperdal — «Рисполепт», который также выпускается Johnson & Johnson.

Если подтвердится, что производитель скрыл информацию о побочном эффекте, компании, скорее всего, придется отзывать продукцию, пояснил главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев: «Изменения в инструкцию им придется вносить в любом случае, даже если они об этом побочном эффекте в ходе клинических исследований не знали. Вопрос будут рассматривать или до вынесения этой информации отдельными лифлетами в те упаковки, которые они уже отгрузили, или когда лекарства, в инструкциях которых не указан побочный эффект, будут отзывать и заменять на аналогичные, но с предписаниями. Второй вариант, на мой взгляд, проще».

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Если кто-то из россиян, кто лечится аналогом Risperdal, обнаружит у себя побочный эффект, описанный американцем, то на такие же крупные компенсации он точно не сможет рассчитывать. Максимум — несколько сотен тысяч рублей, утверждают юристы, опрошенные “Ъ FM”. Johnson & Johnson, скорее, стоит опасаться других исков от американских потребителей. Решение по делу Николаса Мюррея может стать опасным прецедентом, особенно в контексте того, что из-за увеличения груди с компанией сейчас судятся 13 тыс. пациентов.

Другой крупный скандал вокруг Johnson & Johnson разгорелся в прошлом году из-за детской присыпки Johnson's Baby. Американки обвинили производителя, что этот продукт содержит асбест и вызывает рак. Суд обязал компанию заплатить почти $5 млрд.