ММК представил экспертам успешный опыт цифровизации документооборота

На состоявшемся недавно российском межотраслевом саммите «Промышленность 4.0: Цифровой завод» ООО «ММК-Информсервис» (входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината) представило уникальную систему электронного документооборота собственной разработки.



Система, спроектированная и реализованная отделом корпоративных разработок ООО «ММК-Информсервис», была успешно внедрена в Группе ПАО «ММК». Система электронного документооборота позволяет автоматизировать весь спектр задач по работе с документами – создание, согласование, подписание, выдачу поручений и контроль их исполнения. Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, экономить рабочее время сотрудников. Её основными преимуществами являются простой, интуитивно понятный интерфейс, высокое быстродействие, возможность работы с мобильных устройств в любой точке мира. В ходе разработки системы применены инновационные подходы к формированию интерфейса и алгоритмов работы системы.

Уникальные характеристики системы позволили достичь радикального упрощения и ускорения документооборота и деловых коммуникаций, что привело к изменению эмоционального фона работы сотрудников от состояния «мне нужно найти время и заставить себя поработать в системе» к состоянию «мне хочется удобно и быстро решить свои задачи, работая в системе»

В настоящее время система электронного документооборота используется в 34 организациях Группы ПАО «ММК», в ней работают более 9 тысяч сотрудников. В системе создано более 5 млн документов и выдано более 6 млн. задач и поручений. Система постоянно совершенствуется в соответствии с запросами пользователей и удостоилась большого числа положительных отзывов сотрудников и руководителей Группы ПАО «ММК». Благодаря ей они получили значительную экономию рабочего времени, в связи с чем был отмечен серьезный экономический эффект.

Инновационные подходы в автоматизации и цифровизации документооборота в Группе компаний ПАО «ММК» вызвали широкий интерес участников Российского Межотраслевого саммита «Промышленность 4.0: Цифровой завод» и высокую оценку экспертов. ООО «ММК-Информсервис» презентовало коммерческую версии Системы, названную «АТАЧ» в честь прежнего названия горы Магнитной. Коммерческую версию компания готова предложить для продажи всем заинтересованным сторонам.

Саммит «Промышленность 4.0: Цифровой завод» проходил в Москве при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Он стал межотраслевой площадкой для диалога представителей промышленности и профессионалов отрасли информационных технологий и оборудования, государственных структур и экспертного сообщества. В саммите приняли участие представители крупнейших компаний нефтегазового сектора, металлургической и горнодобывающей промышленности, IT индустрии.