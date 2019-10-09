Андрей Травников: Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал появившиеся накануне в некоторых СМИ сообщения о возможном сокращении объёмов производства на НАПО им. Чкалова.



Андрей Травников отметил: «Мы видим общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий – причём, не только новосибирских, но и в целом по стране. Первоочередные задачи по переоснащению вооружённых сил выполнены, и сегодня актуально освоение новой продукции – продукции гражданского назначения, в том числе – для нужд экономики регионов. Ещё одна общая задача заводов и руководства области – увеличение экспортных поставок. С чем мы категорически не согласимся – это с искусственным перераспределением объёмов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям. В этом году мои коллеги по региональному Правительству проделали значительную работу для того, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб нашему флагману – Новосибирскому авиационному заводу имени Чкалова – исключительному предприятию авиационной промышленности всей России. Могу заверить всех новосибирцев и, в первую очередь, коллектив нашего завода, в том, что Правительство региона защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников».

Губернатор выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.