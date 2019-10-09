Подозреваемого в хищении 700 тысяч рублей лже-риелтора из Ижевска задержали в Крыму

В Крыму задержали 44-летнего ижевчанина, которого подозревают в мошенничестве на 700 тыс. руб., совершенного под предлогом продажи квартиры. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Ижевску при содействии коллег из Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый выдал себя за сотрудника фирмы, занимающейся продажей квартир в новостройках. Он пообещал потерпевшему предоставить квартиру в одном из домов через полгода после внесения предоплаты. Мужчина поверил злоумышленнику, передав ему указанную сумму. В последующем потерпевший не получил жилье и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Личность подозреваемого установили, но тогда он сумел скрыться от правоохранительных органов.