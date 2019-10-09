Бывшего гендиректора «Чкаловской судоверфи» заподозрили в сокрытии средств

Приволжское следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о сокрытии средств (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) в отношении бывшего гендиректора ПАО «Чкаловская судоверфь» Игоря Якименко, сообщили в ведомстве. Следствие считает, что зная о налоговой задолженности предприятия, господин Якименко направил более 4 млн руб. на оплату иных обязательств верфи.

Игорь Якименко руководил предприятием в 2005-2008 и 2015-2019 годах. Ранее его обвинили в невыплате заработной платы в размере 10 млн руб. сотрудникам верфи и оштрафовали на 150 тыс. руб. по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. При этом тогдашний гендиректор умышленно скрывал прибыль компании. После судебного решения задолженность по зарплате была полностью погашена.

Судя по последней отчетности «Чкаловской судоверфи», в первом полугодии выручка предприятия сократилась к первым шести месяцам прошлого года почти в десять раз до 4,6 млн руб. При этом убыток верфи вырос в 1,6 раза, превысив 15 млн руб. Кредиторская задолженность снизилась на 20,1% и составила 126,5 млн руб., дебиторская снизилась на 15,5% до 51,9 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Чкаловская судоверфь» было зарегистрировано в Чкаловске в 1994 году. Уставный капитал составляет 30 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. По итогам 2018 года при выручке в 91,4 млн руб. убыток компании составил 20,1 млн руб.

Решение об отставке Игоря Якименко совет директоров предприятия принял в августе и внес поправки в устав акционерного общества, разделив полномочия гендиректора на два лица. Ими стали Дмитрий Белов и акционер Александр Фролов, владевший 50,04% акций верфи. На прошлой неделе господин Фролов покинул должность, и его место занял Александр Терешонков. Заодно Александр Фролов продал свою долю Татьяне Терешонковой, купившей летом 23,33% акций «Чкаловской судоверфи». Таким образом, госпожа Терешонкова стала основным акционером предприятия с долей 73,39%, еще 22,43% принадлежат ЗАО «Ветераны Афганистана».

Владимир Зубарев